Sciopero alla GiTre, tensione tra lavoratori e polizia: operai e agenti in ospedale

Uno sciopero che prosegue da tempo, con diversi picchetti organizzati fuori dalla GiTre di Bellusco per rivendicare condizioni lavorative diverse, in seguito a un cambio di appalto. E mercoledì mattina, durante la manifestazione, ci sono stati momenti di tensione tra i lavoratori e le forze dell'ordine.

Nel corso dello sciopero, indetto dal sindacato SiCobas - Sindacato Intercategoriale Lavoratori Autorganizzati -, gli operai hanno bloccato l'ingresso in azienda dei camion e la polizia, presente al presidio, è intervenuta per rimuovere il blocco non autorizzato. Una bandiera rossa, con le insegne del sindacato tesa da un lato all'altro del cancello e a terra, seduti, come una muraglia umana, i lavoratori che hanno provato a restare fermi sulle loro posizioni e proseguire nell'azione dimostrativa fuori dalla sede dell'azienda che si occupa di produzione di maniglie e accessori per contenitori.

La tensione è salita e a Bellusco, in via Del Commercio, è intervenuta anche un'ambulanza del 118 che ha soccorso alcuni lavoratori e agenti rimasti contusi. Secondo quanto reso noto dal sindacato SiCobas uno dei mebri del coordinamento e coordinatore dell'esecutivo nazionale del sindacato è ricoverato in ospedale a Vimercate, insieme a un altro uomo. Dalla questura hanno confermato che anche due agenti hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso, per un totale di quattro persone contuse. A illustrare le ragioni della manifestazione e dello sciopero era stato lo stesso sindacato in occasione di una manifestazione di inizio gennaio.

"Il SI COBAS e i lavoratori di Gittre e sodali, convenuti per solidarizzare, sono in sciopero per un cambio appalto da SRL a Coop. La stessa Coop non ha intenzione di riconoscere i diritti che i lavoratori avevano" si legge in una comunicazione del sindacato. "Si sciopera in seguito a un cambio appalto da un SRL a socio cooperativa dove la malattia non è pagata e i lavoratori sono costretti ad altre mansioni prevalentemente Metalmeccaniche riconosciute però con un contratto peggiorativo dei Multi servizi. Si andrà avanti fino al riconoscimento di ogni rivendicazione in essere" avevano annunciato.