La multinazionale in Brianza da 20 anni delocalizza e licenzia 61 persone

Compatti, uniti. Per difendere insieme il diritto al lavoro, contro i licenziamenti. E quelli annunciati dalla multinazionale americana Flowserve Valbart sono 61 su 179 dipendenti dello stabilimento di Mezzago attivo nel settore dell'OIL&GAS con la produzione e commercializzazione di valvole a sfera e attuatori di potenza fluida, a gas e idraulici.

Una realtà produttiva presente sul territorio da vent'anni con professionisti, tra operai e impiegati, che sono a Mezzago fin dal primo giorno: qualcuno prima ancora che l'azienda diventasse un marchio multinazionale con l'acquisizione da parte di Flowserve Valbart. Lavoratori, padri e madri di famiglia, tanti con un mutuo sulle spalle, che ora sono nomi su una lista di esuberi. E mercoledì mattina, contro i licenziamenti annunciati dalla multinazionale, è stato organizzato un presidio fuori dai cancelli dell'azienda in via Industria 15.

"L'azienda per recuperare marginalità e guadagno ha deciso di delocalizzare, lasciando qui sul nostro territorio esuberi. Si tratta di 61 licenziamenti in tutti i reparti con una prevalenza dell'85% nell'area produzione e business con una sostanziale riduzione di tutte le attività presenti in azienda con l'obiettivo di delocalizzare nei paesi del Sud Est Asiatico" ha spiegato Adriana Geppert della Fiom Cgil Brianza. Una quarantina di operai, ad eccezione degli addetti del reparto degli attuatori elettrici Rack & Pinion per cui il polo di Mezzago, con un investimento di circa 700mila euro, lo scorso anno, era stato valorizzato a livello europeo. Ma insieme ai licenziamenti annunciati, a preoccupare i lavoratori, quelli che resteranno, sono le preospettive future che al momento appaiono incerte. Non è la prima volta infatti che la Flowserve Valbart avvia un processo di riorganizzazione.

Il precedente: 45 lavoratori in meno nel 2020

"Nel 2020 c'è stato un primo processo di riorganizzazione e l'azienda aveva aperto una procedura di licenziamento collettivo per 60 addetti su 180 dipendenti" ricorda Geppert. In quell'occasione si era arrivati a un accordo sindacale con incentivi all'esodo per il personale vicino al pensionamento e un accordo di non opposizione al licenziamento e le uscite. furono 45.

La doccia fredda questa volta invece è arrivata lo scorso 5 aprile quando i delegati sindacali sono stati convocati ed è stata consegnata loro la lettera con la notifica dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo. A dare la notizia ai colleghi sono stati Roberta Riganti e Claudio Valiati, delegati sindacali Fim Cisl.

"Lavoro in Flowserve da 29 anni" racconta Riganti. "Ho iniziato a Nova Milanese nel sito produttivo poi dismesso con il tarsferimento della produzione in Germania e in Inghilterra poi ho lavorato a Cormano prima di approdare a Mezzago. Già a Cormano c'era stato un taglio con un accompagnamento alla pensione con una trentina di uscite tra il personale. E adesso anche qui abbiamo avuto notizia di 61 licenziamenti che puntano a eliminare parte della produzione, spostandola in India mentre a Mezzago resta la linea degli attuatori Super Nova e degli attuatori elettrici".

"Ci aspettavano una ristrutturazione ma non così tanti licenziamenti" - hanno spiegato i delegati - "Non ci aspettavamo che due dei nostri prodotti fossero spostati come produzione nel Sud Est Asiatico". E mentre, secondo fonti interne, la fabbrica ha ordini da evadere per 33 milioni di euro a cui si aggiungono le produzioni in essere per circa nove milioni di euro con orizzonte temporale di consegna ottobre/novembre, è stato eliminato il doppio turno e l'organizzazione del lavoro adesso è per tutti a giornata. "Tutti hanno famiglia, tutti devono mangiare" concludono i delegati.

La preoccupazione per il futuro

Un sito produttivo quello di Mezzago che, stando ai numeri ufficiosi, movimenterebbe un giro d'affari da 33 milioni di euro. Dopo la comunicazione della procedura di licenziamento collettiva, si è aperta la fase di consultazione sindacale che ha già portato a un incontro presso la sede di Assolombarda lo scorso 10 aprile mentre per il prossimo 2 maggio è previsto un momento di confronto istituzionale con una audizione presso la IV Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione di Regione Lombardia. "I tempi sono stretti e abbiamo chiesto attivazione della cassa per crisi per capire come intervenire e trovare una soluzione" ha aggiunto Geppert.

"L'azienda ha risentito di scelte industriali frutto di un modello che ha esternalizzato tutte le attività pensando al risparmio dei costi. E' un modello industriale sbagliato che ancora una volta vuole fare pagare il prezzo più alto ai lavoratori". Una realtà industriale che in Brianza conta centinaia di lavoratori anche nel sito di Desio i cui delegati sindacali erano presenti mercoledì mattina a Mezzago, per solidarietà ai colleghi. A preoccupare, insieme ai licenziamenti, è anche l'incertezza sul futuro.

"Abbiamo chiesto informazioni anche sui termini di scadenza del contratto di affitto del capannone di Mezzago e non ci sono state date risposte. Si vocifera una scadenza al 31 dicembre e in merito non c'è stata data né conferma e nemmeno una smentita" ha concluso Gloriana Fontana, delegata Fim Cisl.