Scippa 87enne con il deambulatore, rapinatore "pentito" poi lascia la borsa (e i soldi)

Mentre camminava in strada, da sola, diretta verso casa, appoggiata al suo deambulatore per non affaticarsi troppo e non sentir cedere le gambe, qualcuno le si è avvicinato e le ha strappato via la borsa che aveva appoggiato sul supporto davanti a sè. E poi è scappato, salvo fermarsi poco dopo e abbandonare tutto: gli oggetti personali e anche il portafogli con dentro un centinaio di euro.

Uno scippo con "pentimento" quello avvenuto nella mattinata di sabato 15 agosto a Lentate sul Seveso, lungo viale Italia. L'uomo - con il volto scoperto - si è avvicinato a piedi alla pensionata, vedova, residente in paese, e le ha portato via la borsetta. Al momento dello strappo però la signora ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra, facendosi male. I primi a soccorrere la donna sono stati alcuni passanti mentre il malvivente è fuggito via. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha trasferito in codice giallo la vittima all'ospedale di Desio da cui è stata poi dimessa con una prognosi di 30 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In viale Italia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Seveso che in quel momento si trovavano nelle vicinanze impegnati in un servizio di controllo. I militari hanno trovato poco lontano l'intera refurtiva: nella borsetta non mancava nulla e all'interno del portafogli c'erano ancora un centinaio di euro, quelli con cui la donna era uscita. Ora i carabinieri della compagnia di Seregno stanno indagando per risalire al responsabile e al vaglio degli inquirenti ci sono anche le immagini che eventualmente hanno ripreso le telecamere presenti in zona.