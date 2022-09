Lo scoiattolo salvato dai bambini diventa il protagonista di una fiaba

I bambini lo hanno ribattezzato Secondo. Ed è proprio grazie ai bimbi se oggi Secondo (un cucciolo di scoiattolo) è sano e salvo. Una storia a lieto fine quella che arriva da Villasanta e che domani, domenica 11 settembre, diventerà anche una favola.

La storia di un piccolo scoiattolo che nei giorni scorsi era stato trovato per le vie del piccolo comune brianzolo in condizioni disperate. Lo scoiattolo non si muoveva. A trovarlo, riverso sull'asfalto, due bambini che hanno subito allertato la mamma che, a sua volta, ha chiamato Bruno Galimberti l'ex presidente del parco di Villasanta La Ghiringhella che già in passato aveva salvato diversi selvatici. Bruno non pensava, anche questa volta, di fare il miracolo. Le condizioni di Secondo (così chiamato perché al parco La Ghiringhella era già stato salvato un altro scoiattolo) erano disperate. Ma con tanto amore e pazienza anche questa volta ce l'ha fatta. I primi giorni Secondo è stato alimentato con latte che gli veniva dato attraverso una siringa. Poi dopo pochi giorni, rimessosi in forze, ha iniziato a mangiare anche noci spezzate e pezzettini di mela.

Oggi lo scoiattolo (come si vede nel video) sta meglio. Mangia, si muove ed è stato trasferito al Parco della Ghiringhella di Villasanta. “È diventato l'attrazione dei bambini che vengono a informarsi delle sue condizioni - ha raccontato Galimberti - e a breve potremo lasciarlo libero”.

La storia di Secondo diventerà una fiaba che verrà raccontata domani alle 16 nel Parco di Villa Buozzi in occasione della tradizionale Festa dei Remigini organizzata dai volontari dell'associazione e patrocinata dal comune di Villasanta. La volontaria Giusy Sorte trasformerà lo scoiattolo in un personaggio per una delle tante favole 'made in Villasanta' ispirate agli animali che abitano il parco (il pappagallo Francesca, il gallo Oreste e così via...). Storie attraverso le quali vengono trasmessi ai più piccoli i valori dell'inclusione, l'amicizia, l'importanza del prendersi cura degli altri.