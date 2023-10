Scompare nei boschi sopra "la città fantasma": uomo ritrovato dopo una caduta

Intervento delle forze di soccorso nella notte tra sabato e domenica per un uomo caduto nei boschi sopra Consonno con ogni probabilità dopo un'uscita per funghi e castagne.

L'allarme, come riporta LeccoToday, è scattato sin dalla serata, quando della persona si sono perse le tracce, con l'invio sul posto di volontari del Soccorso alpino, vigilil del fuoco con personale Tas (topografia applicata al soccorso), carabinieri con unità cinofile.

Le ricerche sono andate avanti per ore; il 58enne è stato individuato e soccorso a seguito di una caduta attorno alle 4 dai vigili del fuoco per mezzo del dispositivo "Imsi Catcher", che serve per rilevare il segnale telefonico.

È stato così raggiunto e stabilizzato dai sanitari, le sue condizioni sono state valutate in codice giallo. Il trasporto in ospedale a Lecco, poco dopo le 6 del mattino, è stato effettuato grazie all'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.