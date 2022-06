Manda un messaggio e scompare nel nulla: appello per trovare Greta

Non si hanno sue notizie da sabato 4 giugno quando, alle tre di mattina avrebbe inviato un messaggio al suo compagno.

Come riportato da QuiComo.it, si cerca Greta Spreafico residente e originaria di Erba che si era recata a Porto Tolle nella sua casa di villeggiatura, dove è stato trovato il suo cellulare.

È stata avvistata l'ultima volta in un bar del paese in provincia di Rovigo. Era circa l'una della notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno. I famigliari la cercano e insieme agli amici hanno azionato tutti i canali possibili per ritrovarla. La donna ha 53 anni.