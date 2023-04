Esce per andare a scuola e scompare nel nulla a 16 anni: in Brianza si cerca Jasmine

E' uscita di casa alle 7 di giovedì mattina e non è più rientrata. In Brianza sono in corso le ricerche per individuare una 16enne che, dopo esser uscita di casa da Seregno alle 7.15 per recarsi alla scuola Don Milani di Meda non ha fatto più rientro. E nemmeno in classe nessuno l'ha vista.

I genitori ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri e, come previsto dal protocollo per i casi di minori scomparsi, è stata attivata la “procedura salvavita” di geolocalizzazione tramite smartphone. Il segnale - spiegano dal comando provinciale dei carabinieri - "ha permesso di appurare che la giovane si troverebbe in Brianza in un’area compresa tra Desio Seregno e Lissone". Sono in corso le ricerche e intanto anche la famiglia sui social ha diffuso un appello per rintracciarla. Al momento dell'allontanamento indossava una giacca di colore blu, un pantalone grigio-nero e una maglia bianca. E' alta 1,60 m e ha capelli castani.

FOTO - La giovane nella foto diffusa nell'appello dei familiari