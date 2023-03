Si cerca Giuseppe, il nonno di 88 anni scomparso da Brugherio

Giuseppe Galli, 88 anni, si è allontanato da casa nella giornata di lunedì 6 marzo e la famiglia ha diffuso un appello per rintracciarlo e raccogliere eventuali segnalazioni di avvistamento.

L'uomo, pensionato, si è allontanato da casa a Brugherio. "Chiedo cortesemente aiuto per la scomparsa di mio nonno, Giuseppe Galli 88 anni, si è allontanato da casa oggi pomeriggio alle 17:00 circa da Brugherio zona Dorderio a bordo di una Renault Twingo bianca con scritto VIMOTERMICA, targata CD357JY" ha scritto il nipote fornendo elementi utili per l'identificazione e il rintraccio e fornendo anche un numero di telefono. Per eventuali avvistamenti è possibile contattare anche il 112.

"Questa mattina hanno visto dalle telecamere stradali che passava in macchina a S.Maurizio al Lambro e si dirigeva verso Sesto San Giovanni.

Al momento non abbiamo più notizie e quindi non escludiamo che possa essere andato oltre Sesto San Giovanni" spiegano i familiari.