Marco il brianzolo scomparso nel nulla: l'appello disperato della moglie

La moglie Carmen è disperata: dalla serata di sabato 27 agosto non ha più notizie del marito. Si cerca in tutta la Brianza Marco Bonassin. L'appello lanciato sui gruppi Facebook del territorio per ritrovare l'uomo del quale si sono perse le tracce.

Sul post la moglie spiega che Marco quando si è allontanato era a bordo della sua Punto di color nero. “Quando è uscito di casa indossava una camicia a quadri piccoli bianca e azzurra, pantaloncini grigi scuri – spiega -. L’ultima volta che l'ho sentito mi ha detto che era al ponte di Paderno e le autorità hanno rintracciato il suo telefono nei pressi di Calusco. Il suo telefono è un Asus".

In caso di avvistamenti telefonare subito al 112.