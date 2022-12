Fa accostare il pullman in tangenziale perché non si sente bene: uomo scomparso nel nulla

Il sole non era ancora sorto quando, questa mattina 17 dicembre, un uomo che non si sentiva bene ha chiesto all'autista del pullman che stava trasportando alcuni passeggeri verso gli aeroporti di Milano, se poteva accostare. Voleva solo prendere un po' d'aria. Il bus era sulla tangenziale Est, tra la barriera di Agrate e Carugate. L'uomo, che parlava inglese, è quindi sceso dall'autobus e si è allontanato per fare due passi nei campi che costeggiano la Est in quel tratto. Dopo alcuni minuti, non vedendolo tornare, l'autista ha lanciato l'allarme. Mentre scriviamo (ore 9.35 circa del 17 dicembre) le ricerche sono ancora in corso e lo straniero sembra essere letteralmente scomparso nel nulla. Massiccio intervento delle forze dell'ordine per cercare di individuare l'uomo. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polfer, le unità cinofile, la polizia di stato e stanno utilizzando anche un drone per avere una veduta aerea della zona dove presumibilmente si è allontanato. In aggiornamento.