"Un grazie allo sconosciuto che ripulisce il parcheggio dalle baldorie del sabato sera"

Da oltre un mese c'è un uomo che tutti i lunedì mattina, il più tardi al martedì, parcheggia l'auto nell'area di sosta di Monza Sobborghi e poi scarica dal baule scopa, paletta e sacchetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

A segnalarci l'iniziativa una lettrice che vive proprio in via Savonarola e da oltre un mese ha notato questo gesto di estrema civiltà.

"Per prima cosa voglio ringraziare questo signore - racconta -. Non so chi sia, non ho avuto modo di incontrarlo. Lo vedo sempre dalla finestra che, con pazienza, raccoglie ciò i che maleducati gettano per terra. Carta, cartoni delle pizze, bottiglie, lattine".

Il volontario che pulisce in parcheggio di Monza Sobborghi

Il problema è soprattutto nel fine settimana quando, complice soprattutto uno spiazzo senza illuminazione e senza controlli, in molti si ritrovano per fare le ore piccole, bevando e mangiando sotto le stelle.

"Non ci sono parole di fronte al senso civico di questa persona - prosegue -. Magari fa parte di qualche associazione, magari vive in zona. Non so. Ma quello che fa per questo piccolo angolo di Monza è davvero meritevole. In silenzio, lontano dai riflettori, ogni inizio settimana arriva e recupera tutta l'immondizia che poi carica in auto".

Non è neppure un addetto della Sangalli. "Non viene con il furgoncino della ditta della raccolta dei rifiuti - conclude -. Non è vestito neppure da lavoro. Prtobabilmente è un pensionato che ha deciso di dedicare qualche momento della sua settimana al decoro della nostra città".