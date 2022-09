Pulizie e imbiancature per ripagare il debito sull'affitto: l'iniziativa del comune brianzolo

Pulizia delle scale e delle parti comuni, interventi di imbiancatura e tinteggiatura, sgomberi e altri lavori per la cura del bene comune. Per “scontare” il debito sull’affitto a Desio i cittadini degli alloggi comunali in stato di morosità con il pagamento del canone di locazione e in situazione di difficoltà potranno essere coinvolti in un progetto partecipativo.

L’obiettivo, spiegano dal municipio, è coinvolgere i cittadini nei progetti legati alla cura, alla rigenerazione e alla gestione dei beni comuni, condividendo responsabilità e risorse. Il sostegno è rivolto agli assegnatari in comprovate difficoltà economiche e alle relative famiglie, attraverso il riconoscimento di uno scomputo del debito della locazione a fronte della partecipazione attiva alla cura del bene comune.

“Le attività previste nel Patto Sociale non sono assimilabili ad attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo e l’utilizzo dei beneficiari nelle attività previste non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro” specifica la nota. Per ogni ora di attività è previsto un corrispettivo monetario di 10 euro all’ora, che verrà scontato dal debito dei costi di locazione sociale.

Il patto ha una durata di 6 mesi, prorogabili per altri 6 in caso di buon esito dell’attività svolta dall’inquilino. Il comune provvederà ad attivare una copertura assicurativa per il rischio di infortuni e di invalidità per chiunque parteciperà all’iniziativa. Fornirà inoltre il materiale necessario allo svolgimento dell’attività, oltre all’attrezzatura antinfortunistica e a una momento di formazione in tema di sicurezza se necessario.

Tra le attività previste la pulizia delle scale, dei pianerottoli, la pulizia del giardino e delle parti comuni, la gestione dei rifiuti in funzione della raccolta differenziata, sgomberi, tinteggiature e consegna nella buca delle lettere e affissione di comunicazioni di carattere generale relative agli inquilini presso gli stabili.

Possono presentare domanda solo gli inquilini di alloggi comunali dal 5 settembre al 14 ottobre 2022 via mail all’indirizzo protocollo@comune.desio.mb.it, direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Desio – ingresso D, piano terra del Palazzo Comunale (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 ed il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30), via PEC dalla casella di posta elettronica intestata al richiedente e indirizzata alla PEC protocollo.comune.desio@legalmail.it.