Scontri e momenti di tensione domenica a Cesano Maderno prima della partita di seconda categoria tra il Molinello e la squadra della Frazione Calcistica Dal Pozzo. Fumogeni, bastonate e una maxi rissa sfiorata che ha coinvolto una trentina di persone, alcune delle quali arrivate incappucciate, a volto coperto. Il match doveva ancora iniziare e una trentina di minuti prima del fischio di avvio alcune decine di ultras si sarebbero materializzati fuori dall'impianto sportivo di via Po, a Cesano Maderno, cercando un contatto tra tifoserie. Qualche fumogeno, urla e scontri che sono stati interrotti dalle forze dell'ordine che erano a Cesano Maderno nei pressi dello stadio come disposto dal servizio di ordine pubblico attivato dalla questura con agenti della Digos, polizia scientifica e carabinieri.

"Circa trenta persone si sono materializzate mezz'ora prima della partita cercando un contatto ma il servizio di ordine pubblico ha evitato tutto ciò e gli stessi si sono allontanati" precisano dalla questura. La partita si è poi svolta regolarmente così come il deflusso e non si sono registrati feriti o danni alle cose.

Sull'episodio ora sono in corso accertamenti per l'idrntificazione dei presenti e per l'adozione du eventuali provvedimenti amministrativi. Per la partita alla questura non è mai pervenuta alcuna richiesta di disputarla a porte chiuse.

Il sindaco: "Violenza inconcepibile"

“Crediamo nello sport, nei valori autentici che incarna, nei principi che trasmette alle nuove generazioni. Altri modi di intendere lo sport non ci appartengono, non sono mai appartenuti a Cesano Maderno e mai ci apparterranno. Non tolleriamo e condanniamo con fermezza, episodi di violenza e criminalità che nulla hanno a che vedere con la sana pratica sportiva”. Queste le parole del sindaco di Cesano Maderno, Gianpiero Bocca, a commento degli episodi di inconcepibile violenza accaduti domenica scorsa nella città brianzola causati da due gruppi ultras all’esterno dell’impianto comunale di via Po.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine sia per la loro presenza che per il tempestivo intervento che ha consentito di ripristinare la normalità dopo attimi di autentica guerriglia, nonché per il lavoro quotidiano che svolgono sul territorio. Mi sono personalmente recato sul luogo degli incidenti e nella giornata successiva ho interloquito con il Questore di Monza che mi ha rassicurato sul fatto che saranno accertate le responsabilità ed applicate le sanzioni del caso: queste situazioni non possono essere tollerate, ma soprattutto non appartengono alla cultura della nostra comunità. Cesano Maderno è una città inclusiva, partecipativa, le nostre strutture sportive sono aperte e destinate ad una pratica sana, che guarda allo sport quale momento di sviluppo e crescita dei ragazzi, anche sociale e culturale. Sono affidate alle nostre società sportive che, storicamente, hanno sempre contribuito a trasmettere ed insegnare ai ragazzi il rispetto dei propri compagni di squadra e degli avversari, ad avere la sensibilità di supportare ed aiutare, a vincere insieme nell’ossequio delle regole, guardando alla sana competizione per alimentare la capacità di migliorarsi. Alle stesse società, in un’ottica di condivisione ed esaltazione della pratica sportiva, è affidato il delicato compito di coinvolgere gli appassionati ed i sostenitori, respingendo, però, frange violente ed inappropriate. Sono concetti basilari e fondamentali – ha aggiunto il Sindaco– ed è per questo che non possiamo che dissociarci e condannare quanto accaduto. In questo senso sono certo di interpretare il sentimento di tutta la nostra comunità, incredula e sconcertata davanti ad episodi di violenza totalmente estranei allo sport e che mai troveranno spazio nella nostra città”.