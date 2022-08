Tensioni e scontri tra tifosi dopo la partita a Monza

Un match contro l'Udinese chiuso con una sconfitta - 2 a 1 - e una serata di tensioni e scintille in città, a Monza, con scontri che fortunatamente, grazie al dispositivo di sicurezza predisposto dalle dorze dell'ordine, non sono degenerati. L'atmosfera si è riscaldata fuori dallo stadio, alla fine della partita. A ridosso dell'U-Power Stadium, al momento del deflusso, mentre un pullman con a bordo una ventina di tifosi dell'Udinese stava per riprendere la via di casa, avrebbe incrociato alcuni sostenitori biancorossi. Fortunatamente non si sonor egistrati feriti.

Un incontro che si è trasformato in uno scontro, con le due tifoserie che per pochi attimi sarebbero venuti a contatto. A evitare il peggio è stato l'intervento di una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Monza, impegnata nel servizio di controllo proprio nel tratto. Sono stati i militari dell'Arma i primi a intervenire e sul posto in pochi istanti sono arrivati anche i carabinieri del Reggimento Lombardia e i poliziotti della questura di Monza impegnati nel servizio di ordine pubblico insieme alla polizia locale.

Disordini si sarebbero verificati anche a Cederna, nei pressi di un locale. Anche qui a scontrarsi sono stati tifosi delle due squadre: anche in questa occasione il pronto intervento dei carabinieri e polizia di Stato ha evitato il peggio.