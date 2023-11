"Filippo Turetta salvaci tu". Questa la scritta choc apparsa in uno dei bagni del liceo Zucchi di piazza Trento e Trieste a Monza. Una frase che sembra inneggiare al giovane laureando accusato di aver rapito e ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin di 22 anni. Un femminicidio - e nemmeno l'ultimo purtroppo in Italia - consumatosi nelle scorse settimane di cui anche a scuola, tra le iniziative organizzate per sensibilizzare i ragazzi sul tema del contrasto alla violenza di genere, si era parlato. E di cui anche attraverso campagne di mobilitazione e informazione in Italia si sta discutendo molto in concomitanza con le iniziative organizzate per il 25 novembre, data in cui ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

E in uno dei bagni del liceo dove si stava allestendo una mostra dedicata al tema e dove gli studenti e le studentesse erano impegnate in riflessioni e iniziative di contrasto della violenza e di promozione della cultura del rispetto, è comparsa la scritta. Una frase tracciata con della vernice spary su una mascherina preparata, senza una calligrafia riconoscibile. Un gesto vile di chi non ha lasciato firma.

A condannare l'accaduto e a prenderne le distanze, rimarcando l'impegno della città di Monza nel contrasto alla violenza di genere e la promozione della cultura del rispetto tra le nuove generazioni è stato il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, già docente del liceo Zucchi.

"Nella nostra città scuole, associazioni e istituzioni collaborano tutti i giorni dell’anno, non solo il 25 novembre, per contrastare la violenza sulle donne. Ne sono la prova i tanti accordi siglati e i progetti innovativi avviati, anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine. Qui c’è una città intera alleata contro la violenza a partire dagli studenti”, dice Pilotto che non vuole pensare che la scritta trovata sia stata fatta per mano di uno studente.

Il sindaco definisce il gesto “opera di uno stolto che neanche comprende il significato di ciò che ha affermato”, fanno sapere dal municipio. A Monza in questi giorni si stanno svolgendo numerose iniziative, anche promosse dalle stesse scuole, di sensibilizzazione contro la violenza di genere: non appuntamenti rituali ma incontri intensi, vissuti, sentiti da tutta la comunità.