"La città piena di scritte che inneggiano alla rivolta"

"Non solo gli striscioni fuori dal centro sociale. Anche Monza è piena di scritte che inneggiano alla rivolta". La segnalazione - con tanto di foto - arriva da un monzese che vive nei pressi dell'area occupata dai militanti del Foa, in via Timavo.

Ieri la denuncia degli striscioni che inneggiano all'abolizione del 41bis e alla liberazione dell'anarchico Alfredo Cospito apparsi fuori dall'ex deposito Atm. Ma di scritte sui muri negli ultimi mesi ne sono apparse diverse. “Basta farsi un giro per la città - spiega il lettore che ha inviato la segnalazione alla redazione di MonzaToday -. Scritte che inneggiano alla liberazione dei compagni dalle galere; scritte che inneggiano alla lotta e al non rispetto della legge, invitando le persone a sconfiggere la crisi economica non pagando le tasse”.

I residenti di via Timavo si uniscono per chiedere un intervento rapido e di sgombero del centro sociale, preoccupati anche dall’escalation di scritte in giro per la città che chiedono la liberazione dell’anarchico Alfredo Cospito. E nel frattempo invocano le forze dell’ordine a intervenire, soprattutto in previsione dell’evento organizzato al centro sociale il prossimo 24 febbraio. Un concerto che avrà inizio alle 21. “Per l’ennesima volta ci troviamo di fronte alla promozione di un evento non autorizzato che viene organizzato all’interno di uno stabile che, da quanto si vede, non è sicuro. Come residenti siamo stanchi ed esausti di dover sopportare una situazione che ormai prosegue da quasi due anni”.