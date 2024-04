Il blitz notturno nella sede dell'Asst di Lissone: scritte no vax sulle vetrate

Vernice rossa e frasi contro i vaccini e i medici. Raid notturno a Lissone: ignoti nella nottata tra lunedì 8 e martedì 9 aprile hanno imbrattato con scritte a vernice rossa le vetrate della sede dell'Asst Brianza di Lissone.

"Medici provax criminali assassini" recita uno degli slogan apparsi sull'edificio che sorge in via Don Minzoni e ospita ambulatori e uffici amministrativi dell'Asst Brianza e dove, tra l'altro, si effettuano vaccinazioni. Si tratta dell'ultimo di una serie di blitz vandalici notturni effettuati in Brianza contro obiettivi diversi: cimiteri, scuole e anche la redazione di un giornale locale.

"Abbiamo sporto denuncia"

“Sono vicino al personale tutto del Centro Vaccinale nella consapevolezza del lavoro che svolgono quotidianamente a servizio dei cittadini, - sottolinea il Direttore Generale, Dr. Tersalvi - deturpare i beni di proprietà pubblica con scritte ingiuriose nei confronti del personale sanitario è un gesto vile e insensato, che mi tocca particolarmente come medico e come ex Direttore Sanitario di ATS Bergamo durante la pandemia dovuta al Covid. Come Direttore dell’ASST Brianza condanno questo tipo di atti vandalici. Certo non ci lasciamo intimorire dall’azione di pochi facinorosi, anzi continueremo con la promozione delle vaccinazioni quali strumento fondamentale di prevenzione per molte patologie. D’altronde la popolazione ogni giorno conferma la sua fiducia nella Sanità, aderendo favorevolmente sia alle iniziative promosse a livello regionale sia quelle dell’ASST Brianza. Abbiamo provveduto prontamente a sporgere denuncia ai Carabinieri e nel più breve tempo possibile ripristineremo le facciate del Centro Vaccinale.”

La condanna del sindaco

A condannare il gesto anche il sindaco di Lissone, Laura Borrella. "Questa notte la sede dell'ASST di Lissone è stata oggetto di un vile atto di vandalismo: le pareti esterne sono state imbrattate con scritte ingiuriose e offensive nei confronti dei nostri medici. È inammissibile che qualcuno si permetta di denigrare coloro che hanno combattuto in prima linea nella lotta contro la pandemia, medici, infermieri e personale sanitario che ogni giorno lavorano instancabilmente per garantire la nostra salute. A tutti loro va la mia solidarietà e quella dell’Amministrazione comunale. Siamo già al lavoro per ripulire le facciate e confidiamo che grazie alle telecamere di sorveglianza questi vandali vengano identificati e successivamente condannati a ripagare i danni arrecati".