In Brianza scritta omofoba e svastica nel Giorno della Memoria

Nel Giorno della Memoria a Desio compare una scritta omofoba, firmata con una svastica. Una scritta carica di odio contro le persone omosessuali con l'invito a quel tragico destino di morte che proprio durante l'Olocausto ha visto morire milioni di persone nei campi di concentramento. Tra cui tante persone lesbiche e gay.

La scritta è appardsa oggi, giovedì 27 gennaio, sul muro in largo Atleti Azzurri d'Italia. Immediata la denuncia da parte di Brianza Oltre l'Arcobaleno (Boa) e della Rete Brianza Pride. "Proprio oggi ricorre la Giornata della Memoria e dobbiamo tristemente constatare che la scelta cronologica di questo vile attacco é stata studiata a tavolino e con cura, proprio per non passare inosservata - commenta Oscar Innaurato, vice presidente di Boa -. Il 27 gennaio si celebra la liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e noi commemoriamo tutte le vittime di quel luogo e della follia nazista, non solo gli ebrei, ma anche: rom, testimoni di Geova, oppositori politici e inoltre tutti gli omosessuali che non hanno fatto ritorno a casa. Purtroppo, però, per i pochi che sono riusciti a tornare a casa la guerra non è mai finita. È triste constatare che anche per noi continua, anche oggi. Se gli autori avevano intenzione di intimidirci, non hanno assolutamente compreso con chi hanno a che fare.".

Proprio a Desio poche settimane fa è stato inaugurato lo sportello d'ascolto per la comunità Lgbtiqapk+ della Brianza. Un progetto sperimentale quello promosso dall'associazione Boa e che ha visto il Comune brianzolo accogliere la proposta con la sottoscrizione di una convenzione che durerà fino al 31 dicembre 2022.

Innaurato chiede il sostegno delle istituzioni. "Sporgeremo denuncia contro ignoti e ci organizzeremo per coprire questo scempio, questa violazione nei confronti della comunità LGBTQIAP+ e di tutta la comunità antifascista della Brianza - conclude -. Chiediamo al sindaco Simone Gargiulo e all'amministrazione comunale di Desio il loro sostegno e che si uniscano a noi, in maniera unanime, per combattere l'odio in ogni sua forma".