Scuola a mollo, arrivano i vigili del fuoco - VIDEO

Intervento d'emergenza in questi minuti dei vigili del fuoco a seguito dell'allagamento della scuola media Ardigò di via Magellano a Monza.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell'allagamento e da dove sia scaturita la perdita dell'acqua.

Intanto, alcuni agenti della polizia locale sono stati inviati dalla centrale operativa di via Marsala per dirigere le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Già nelle prime ore del pomeriggio, un altro intervento è stato richiesto in via Aliprandi, chiusa perché allagata a seguito della rottura di un tubo dell'acqua in prossimità dell'incrocio con via Vittorio Emanuele.