Risorge in Brianza la scuola d'arte

Per adesso sono attivi solo i corsi di acquarello e di disegno. Ma per il prossimo futuro sono in programma altre attività e non mancheranno anche convegni e mostre. Risorge la scuola d'arte di Capriano di Briosco. Una vera e propria istituzione nel comune brianzolo dove, fin dagli anni Ottanta, in molti giovani e adulti hanno affinato la loro passione per l'arte sotto la guida di provetti insegnanti.

La scuola - che attualmente ha trovato sede in un'aula al piano interrato del plesso didattico di Briosco - è rinata grazie alla Pro Loco cittadina e alla disponibilità di due artisti del territorio (Luigi Crippa e Liliana Motta) che si sono messi a disposizione per l'attivazione dei primi corsi. Ieri, domenica 5 febbraio, il taglio del nastro.

Per ora i corsi si tengono il venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30. "Sono già attivi corsi di acquarello e disegno e colori, ma in cantiere ci sono già momenti per i più piccoli, convegni e mostre - scrive il sindaco Antonio Verbicaro sul suo profilo Facebook -. L’amministrazione comunale seguirà da vicino tutte le future proposte al fine di sostenerne la realizzazione e partecipare attivamente alla buona riuscita. È importante per noi vedere rifiorire quella che è stata un’eccellenza del nostro paese e siamo certi che l’entusiasmo dei volontari farà da traino ad una partecipazione sempre più numerosa".