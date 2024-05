Scuola resta aperta a Monza ma le lezioni finiscono prima: studenti mandati a casa

Il livello idrometrico del Lambro in queste ore risulta essere sceso sotto la soglia di allerta ma in previsione di un peggioramento delle condizioni meteo, previsto nelle prossime ore, all'istituto superiore alberghiero "Olivetti" di via Lecco si è deciso per il termine anticipato delle lezioni e gli studenti sono stati mandati a casa.

La conferma è arrivata direttamente dall'istituto. La decisione sarebbe arrivata dopo il confronto tra gli insegnanti e la dirigente Renata Antonietta Cumino, preoccupati anche per i molti disagi alla viabilità che avrebbero rischiato di rendere parecchio difficoltoso il rientro a casa degli studenti.

Ad oggi restano infatti interdette al traffico fino a sera le vie Boccaccio, Gerardo dei Tintori, Annoni (nel solo tratto all'intersezione con via Zanzi) e il sottopasso di via Lario, così come da ordinanza comunale. Con ripercussioni anche sul tragitto degli autobus pubblici utilizzati da molti ragazzi per raggiungere l'istituto e successivamente fare rientro a casa.

Lo stop alle lezioni in tutta la scuola alle 10.55. Cui è seguita appunto l'uscita anticipata da scuola degli studenti.

Per decisione del sindaco Paolo Pilotto, dopo la riunione tenuta nella serata di ieri, 15 maggio, con il Centro operativo comunale allestito in municipio, ancora per tutta la giornata di oggi a Monza resteranno inoltre chiusi gli istituti collocati vicino al fiume: Nido Centro, Scuola dell'Infanzia Umberto I, Scuola primaria De Amicis, Scuola secondaria di primo grado Confalonieri, Istituto Preziosissimo Sangue.