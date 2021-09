Sicurezza fuori dalla scuole: arrivano polizia locale e nonni civici

Ritorno in classe in sicurezza: all’uscita delle scuole arrivano gli agenti della Polizia locale per garantire il rispetto del codice della strada.

Novità per gli studenti di alcune scuole primarie di Monza: grazie all’arrivo di nuovi agenti, il comando della polizia locale è riuscito a garantire il servizio di presidio all’ingresso e all’uscita delle scuole Don Milani (via Monte Bisbino), Tacoli (via Vittor Pisani), Raiberti (via Raiberti), Citterio (via Collodi), Salvo D'Acquisto (via Paganini), Anzani (via Correggio), Dante (via Pacinotti) e Manzoni (via Mameli). Venti gli agenti impegnati ogni giorno davanti agli istituti monzesi.

Un nuovo servizio che nasce dalle segnalazioni ricevute in Comune di situazioni pericolose e di cattive abitudini di guida all’uscita delle scuole. Un servizio reso possibile grazie al recente aumento di organico al comando di via Marsala.

“La presenza di divise nelle strade è la premessa per garantire un efficace presidio del territorio, anche davanti alle scuole - commenta l’assessore alla Sicurezza Federico Arena -. Il nostro impegno resta sempre quello di investire risorse per aumentare il numero di agenti e migliorare la loro efficienza e la loro preparazione. Perché così si investe nella sicurezza dei cittadini. La presenza degli agenti migliorerà il traffico davanti alle scuole che spesso è fonte di forte stress per gli automobilisti. Ciò, in definitiva, significa migliorare i rapporti tra le persone e la vivibilità della nostra città”.

Davanti alle scuole monzesi non solo vigili ma anche i nonni civici: otto i pensionati impegnato davanti alle scuole Munari (via Marche), Zara (via Zara), Pertini e Omero (via Omero), Rodari (via Tosi) e Pianeta Azzurro (via Ferrari).

Per diventare nonni civici è necessario partecipare a un corso di formazione presso il comando della polizia locale. A tutti i nonni civici è garantita la copertura assicurativa contro gli infortuni. Per avere maggiori informazioni per diventare nonni civici rivolgersi al comando della Polizia Locale (tel. 039/2816207 o 229; email plstaff@comune.monza.it).