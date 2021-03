Covid, chiude per due settimane la scuola media Sabin a San Fruttuoso

Scuola media chiusa per due settimane in seguito all'accertamento di alcuni casi di positività tra le classi. Succede a Monza dove la scuola Sabin è stata chiusa su disposizione di Ats in concerto con la dirigenza. Al momento risultano accertate le positività di due docenti e di uno studente. La comunicazione è arrivata alle famiglie nella giornata di mercoledì e notificata sul registro elettronico a tutti gli alunni. Nei giorni scorsi inoltre erano state oltre la metà le classi "chiuse" in via cautelativa. Poi la decisione della chiusura dell'istituto secondario di primo grado.

"La quarantena è stata disposta quale ulteriore misura prudenziale cautelativa, in ragione dell’andamento dei contagi nella provincia di Monza e Brianza" si legge nel documento. E ancora si precisa che "non in tutte le classi c’è la presenza di un soggetto positivo ma tutte le classi sono tenute a rispettare la quarantena disposta".

Diverse le chiusure anche in altri comuni della Brianza, con una decina di classi chiuse per quarantena anche all'istituto Levi di Lissone e un intero asilo chiuso a Desio e a Caponago dopo l'accertamento di alcune positività.