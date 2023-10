Studenti brianzoli "maestri" di legalità: le scuole premiate

Il Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e alla Legalità: “Esercito Italiano, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Aeronautica Militare e Marina Militare in memoria delle Vittime del Dovere” a.s. 2022/2023 ha concluso un'annata eccezionale, coinvolgendo un numero record di 52 Istituti Scolastici e oltre 9.800 studenti in Lombardia. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Vittime del Dovere, ha offerto una serie di attività coinvolgenti, tra cui webinar, lezioni in presenza e Open Day, dimostrando l'importanza cruciale della formazione civica nella crescita degli studenti. Queste attività hanno emozionato e ispirato studenti e docenti, contribuendo alla promozione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

La Cerimonia di Premiazione, che si è svolta oggi venerdì 13 ottobre 2023, presso l'auditorium Gaber del Consiglio Regionale della Lombardia - Grattacielo Pirelli a Milano, ha visto la consegna delle borse di studio agli studenti che hanno partecipato attivamente al progetto, riconoscendo i loro sforzi e il loro impegno.

Il Progetto Interforze si inserisce in un contesto più ampio di iniziative promosse dall'Associazione Vittime del Dovere per diffondere una cultura della legalità tra le nuove generazioni. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha riconosciuto l'impegno dell’ Odv monzese, firmando un nuovo Protocollo d'Intesa il 13 marzo 2023, finalizzato a promuovere interventi di informazione e formazione sulle tematiche della legalità e della sicurezza dei cittadini. Inoltre il Progetto ha ottenuto il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica.

Ma la mattinata, che si è svolta in un clima di festa alla presenza delle cariche civili e militari della regione, è stata anche l’occasione per presentare la nuova offerta formativa per l’a.s. 2023/2024. Ad allietare la giornata la prestigiosa Fanfara del 3°Reggimento Lombardia dell’Arma del Carabinieri.

Presenti: Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, Federico Romani, Presidente Commissione Speciale - Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza Ed Educazione Alla Legalità, Paola Pollini, Viceprefetto Dott. Sebastiano Fabio Plutino, Prefettura di Milano, Viceprefetto Aggiunto Dott.ssa Lea Saporetti, Prefettura di Monza e Brianza, Consigliere Commissione Speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza ed Educazione alla Legalità, Jacopo Dozio, Consigliere Rosario Pantaleo, Presidente della Commissione Antimafia del Comune di Milano, Usr Lombardia Simona Chinelli, Usr Milano Manis Marcella, Marina Militare Capitano Di Vascello Pasquale Di Ciaccio, Col. Pasquale Sisto, Comandante Guardia di Finanza del Gruppo di Milano, Primo Dirigente del Corpo Polizia Penitenziaria, Comandante del Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Monza, Felice De Chiara, Vice Questore Lisa Di Berardino, Centro Operativo per la Sicurezza del Compartimento Polizia Postale per la Lombardia, Assistente Capo Coordinatore Domizi Marco, Comando Militare Esercito Lombardia, Capo Sezione Pi-Pr Ten. Col. Saverio Cucinotta, Comando 1^ Regione Aerea, Capo Sezione Pubblica Informazione e Comunicazione, Comandante Gruppo Servizi Logistico Operativi, Comando Aeroporto Quartier Generale Di Linate, Ten. Col. Diego Spadafora, Ten. Col. Carmelo Albanese, Comando Provinciale Arma del Carabinieri di Monza Brianza, Emanuela Piantadosi Presidente Associazione Vittime del Dovere, Le iscrizioni saranno raccolte, come per le precedenti edizioni, tramite il sito internet www.cittadinanzaelegalita.it, che offre una vasta gamma di risorse educative. Gli studenti possono accedere a moduli formativi interattivi forniti dalle Forze dell'Ordine, dalle Forze Armate e da esperti medici e giuridici.

L'Associazione Vittime del Dovere si impegna a costruire ogni anno un percorso didattico stimolante e interattivo per coinvolgere attivamente gli studenti nella promozione della legalità e della cittadinanza responsabile. Le date delle conferenze on line e degli open day saranno rese note a breve, non appena concordate con i referenti istituzionali coinvolti. A seguito della visualizzazione delle varie pillole educative, nonché degli incontri multimediali e degli open day, i ragazzi saranno chiamati a realizzare degli elaborati riguardanti gli argomenti in trattazione, la cui produzione è obbligatoria per la partecipazione al percorso didattico. Tutti i lavori prodotti verranno selezionati da una commissione, costituita da referenti di tutte le Amministrazioni coinvolte, e concorreranno poi al bando per l’assegnazione di una borsa di studio del valore complessivo di 3.000 euro. L’Associazione Vittime del Dovere rivolge il suo più sentito ringraziamento a tutto coloro che hanno patrocinato, collaborato e reso possibile il progetto e la cerimonia.

L'elenco dei vincitori

CATEGORIA ESERCITO ITALIANO

“MANIFESTO – UNA VITA PER MILLE VITE”

Elaborato grafico realizzato dagli studenti della classe 2°V Istituto di Istruzione Superiore 'P. A. Fiocchi' di Lecco (LC)

“L’ESERCITO ITALIANO: IMPARIAMO AD APPREZZARE IL LAVORO DEI MILITARI AL SERVIZIO DELLA NOSTRA PATRIA”

Elaborato testuale realizzato dalle studentesse Sara Lodigiani ed Emma Feretti della classe 3°B Scuola secondaria di I grado I.C. “G.B. Puerari” di Sospiro (CR)

CATEGORIA POLIZIA DI STATO

“ULTIMA CONNESSIONE - RACCOLTA DI POESIE”

Elaborato testuale realizzato dalla classe 2°I dell’Istituto Tecnico Industriale Statale Giulio Riva di Saronno (VA)

“LA SOFFERENZA”

Elaborato grafico realizzato dallo studente Leonardo Ciliberto della classe 2°A dell’Istituto Comprensivo di Fino Mornasco (CO)

“METTITI NEI PANNI DI…”

Elaborato multimediale realizzato dalle classi 1°A e 1°E della scuola secondaria di primo grado “Fermi” dell’Istituto Comprensivo di Gerenzano (VA)

CATEGORIA ARMA CARABINIERI

“UNA SERATA FINITA MALE”

Elaborato multimediale realizzato dagli studenti Gatto Mario, Banfi Beatrice, Lucchini Beatrice, Lo Cicero Edoardo, Mazzotta Marco, Binotti Matilde della classe 3°A dell’Istituto comprensivo Maria Immacolata – Sant’Agnese di Saronno (VA)

“DIPENDENZA DA INTERNET”

Elaborato testuale realizzato dagli studenti Souiad Karim, Stasyshyn Anhelina, Torricelli Bianca, Urso Michael della classe 3°A dell’Istituto Comprensivo della Margherita di Vizzolo Predabissi (MI)

“LA PRIMA VOLTA”

Elaborato musicale e multimediale realizzato dalla classe 3°D dell’Istituto Comprensivo di Curtatone (MN)

CATEGORIA GUARDIA DI FINANZA

“ODE LLA LEGALITA’”

Elaborato testuale realizzato dallo studente Pietro Lunardi della classe 3°B dell’Istituto Comprensivo Stoppani, Scuola secondaria Don Milani di Seregno (MB)

“SUL LUOGO DEL DELITTO”

Plastico realizzato dalle studentesse Beatrice Penone e Rachele Buffa della classe 3°B dell’Istituto comprensivo Maria Immacolata – Sant’Agnese di Saronno (VA)

“OH FURBETTO”

Elaborato testuale realizzato dallo studente Niccolò Gallina della classe 3°B dell’Istituto Comprensivo Stoppani, Scuola secondaria Don Milani di Seregno (MB)

CATEGORIA AERONAUTICA MILITARE

“SUPEREROI”

Elaborato testuale e grafico realizzato dallo studente Doi Alessandro della classe 21°B dell’Istituto comprensivo Maria Immacolata – Sant’Agnese di Saronno (VA)

“ANGELI DEI CIELI”

Elaborato grafico realizzato dagli studenti Arianna Banfi ed Emma Galli della classe 1°B dell’Istituto comprensivo Maria Immacolata – Sant’Agnese di Saronno (VA)

“IN VOLO DA 100 ANNI”

Elaborato grafico e multimediale realizzato da Valentina Baù Torrent, Chiara Luce Antonini e Martina Nazarri della classe 1°B dell’Istituto comprensivo Maria Immacolata – Sant’Agnese di Saronno (VA)

CATEGORIA MARINA MILITARE

“ DIFENDIAMO E SALVIAMO I NOSTRI MARI”

Elaborato grafico realizzato dalla classe 1°C dell’Istituto Comprensivo Manzoni, Scuola secondaria di primo grado Cairoli di Bovisio Masciago (MB)

“SEMPRE SULLA CRESTA DELL’ONDA”

Elaborato grafico realizzato da Letizia Riva della classe 3°A dell’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi, Scuola secondaria di primo grado Agnesi di Varedo (MB)

“LA SALVEZZA”

Elaborato grafico realizzato da Bettinelli Alysia e Ilari Alessia della classe 3°GE dell’Istituto Comprensivo Bagatti Valsecchi, Scuola secondaria di primo grado Agnesi di Varedo (MB)

CATEGORIA VITTIME DEL DOVERE

“LE VITTIME DEL DOVERE”

Poesia realizzata da Matteo Riso della classe 3°A dell’Istituto Comprensivo Stoppani, Scuola secondaria Don Milani di Seregno (MB)

“ L’ALBERO DEI PENSIERI SULLA LEGALITA’ ”

Elaborato artistico e multimediale realizzato dalla classe 1°A dell’Istituto Comprensivo Statale di Valmorea (CO)

“IL RICORDO DI MIO PADRE ANTONIO SCOPELLITI

Elaborato artistico e multimediale realizzato dagli studenti Teresa Colace, Salvatore Mazzarelli, Christian Esposito, Rania Ferchichi, Sara Aftouhi e Rassel Sadaba classe 4°T dell’ I.S. Eugenio Montale di Cinisello Balsamo (MI)

MENZIONI SPECIALI

All’ Istituto Comprensivo Stoppani, Scuola secondaria Don Milani di Seregno (MB) per il maggior numero di elaborati prodotti

All’elaborato “STELLONE MILITARE” realizzato da Andrea Fanton della classe 2°A dell’Istituto comprensivo Maria Immacolata – Sant’Agnese di Saronno (VA)