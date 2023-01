"Si vuole buttare dal ponte" ma sta urinando sulle auto e si filma: "Scusatemi"

"Non parlo mai dei miei problemi sui social, ma dopo quello che è successo è giusto che io dia delle spiegazioni (...). Ieri ho avuto quella che i medici hanno definito una crisi psicotica aggravata dal fatto che ero estremamente alterato dall'alcool. Io non mi stavo divertendo, mi sono ritrovato lì e non capivo niente riuscivo solo a ridere. Questo non giustifica le mie azioni e riconosco la gravità dell'accaduto. Ma io non ero nelle condizioni di capire e rendermi conto delle mie azioni. Non mi aspetto di venire compreso, non mi aspetto di venire perdonato per le mie azioni".

Queste le parole, affidate ancora una volta ai social, del ragazzo che nella serata di venerdì 30 dicembre ha paralizzato il traffico sulla Valassina, a Verano Brianza, facendo intervenire in massa i mezzi di emergenza e le forze dell'ordine perchè era stato notato sporgersi da un ponte, con l'intento di buttarsi di sotto. A osservare la scena era stato un passante che lo aveva visto armeggiare con un telefonino e aveva dato l'allarme.In realtà però non c'era alcuna emergenza in corso: il giovane, 20 anni, era salito sul ponte e si era sporto oltre la balaustra, urinando sulla auto e riprendendo l'intera scena con lo smartphone. Un video che ha postato online e non ha mai interrotto nemmeno al momento dell'arrivo dei soccorsi quando ha continuato a ridere.

"Mi sono reso conto che è arrivato il momento di chiedere aiuto ed è quello che farò. Chiunque si sente come me dovrebbe farlo e spero che prendiate quello che avete visto e letto come la conseguenza del trattare problemi con leggerezza che in realtà non sono leggeri per niente. Chiedere aiuto non è da deboli, certe cose da solo non le risolvi e finiscono per diventare solo più grandi" prosegue lo sfogo.

"Detto questo concludo con il ringraziare e chiedere scusa a chiunque mi abbia aiutato e chiunque si sia preoccupato per me. E chiedo scusa a chiunque sia rimasto coinvolto in tutto questo".