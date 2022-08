Vandali in azione alla Cgil di Desio: scritte contro i sindacati

La Cgil di Desio presa di mira dai vandali. Nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 agosto la sede sindacale di via Fratelli Cervi è stata imbrattata. Sui muri, come riferisce con un post il Pd di Desio, sono stati scritti insulti contro sindacati e sindacalisti.

"Tutta la nostra solidarietà alle compagne e ai compagni della Cgil - scrivono i dem desiani - che portano avanti con coraggio il loro fondamentale impegno per la tutela dei diritti dei lavoratori, nonostante le difficoltà e gli attacchi che spesso subiscono. Nemmeno un anno fa ci eravamo trovati di fronte alla sede per dimostrare il nostro sostegno, in seguito all'assalto organizzato da Forza Nuova ai danni della sede romana del sindacato".

Il Pd cittadino invoca una presa di posizione da parte di tutte le forze politiche di Desio contro questo gesto "che non può passare sottotraccia e deve farci riflettere sull'importanza di continuare a impegnarci per i diritti dei più deboli".