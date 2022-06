Il cittadino che insegue i ladri in auto e li fa arrestare

Appena ha visto quelle tre persone che trafficavano vicino al furgone non ci ha pensato due volte e ha immediatamente allertato il 112. È solo grazie al senso civico e alla prontezza di quel passante se i carabinieri sono riusciti a rintracciare le tre persone - un 20enne e due minorenni (uno di 17 e l'altra di 15 anni) tutti di origine rom e residenti nell'hinterland di Milano - e restituire la refurtiva al legittimo proprietario.

Il furto è avvenuto nei giorni scorsi a Carnate. Erano circa le 23.30 quando quel carnatese ha notato che tre persone stavano trafficando vicino a un furgone parcheggiato nel centro del paese. Dopo aver recuperato alcune valigette le hanno caricate su una vettura e si sono allontanati. L’uomo ha immediatamente avvisato le forze dell'ordine, ma nel frattempo si è messo alla guida della sua auto, ha seguito i ladri e ha aggiornato la centrale operativa dei carabinieri di Monza sui loro spostamenti. Nel frattempo è stata inviata una pattuglia dell'aliquota radiomobile di Vimercate. I militari hanno rintracciato l'auto che era arrivata ad Agrate: i tre giovani sono stati identificati. I tre ragazzi sono stati trasferiti nella caserma di Vimercate. Il proprietario del furgone è stato avvisato del furto e gli è stata riconsegnata la refurtiva (per un valore complessivo di oltre 2mila euro).

Per il 20enne è scattato l'arresto per furto aggravato in concorso. È stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma di Vimercate e il giorno successivo, dopo l'udienza di convalida al tribunale di Monza, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. I due minorenni sono stati denunciati in stato di liberà alla competente autorità per i minori di Milano per furto aggravato in concorso, e poi riaffidati ai genitori.