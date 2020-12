Edo si ammala di leucemia, i social aiutano la famiglia a trovare una casa e pagare l'affitto

La rete ha compiuto il primo miracolo: trovare una casa vicino all’ospedale per la famiglia del piccolo Edo. Adesso l’impresa più importante è nelle mani dei medici del San Gerardo che devono aiutare Edo a sconfiggere la leucemia.

Una storia di Natale carica di buoni sentimenti e di solidarietà quella che vede come protagonista il piccolo Edo e il gruppo Facebook “Sei di Monza se…”: Edo è un bambino di quattro anni e mezzo che vive con i genitori e il fratellino di un anno più piccolo in un paese al confine con la Svizzera. Edo sta male. Nei giorni scorsi la drammatica diagnosi: il bambino ha la leucemia linfoblastica acuta. Immediato il trasferimento all’ospedale San Gerardo di Monza, centro d’eccellenza per la cura delle leucemie infantile.

Per i genitori è tempo, non solo di lottare al fianco del piccolo Edo, ma anche di riorganizzare la loro vita familiare. Devono assolutamente trasferirsi a Monza, almeno per un anno; da qui la necessità di trovare un appartamento per garantire spostamenti minimi al piccolo Edo dopo le terapie e le visite. Per il suo corpicino dover affrontare due ore di viaggio per rientrare a casa sarebbe un’impresa troppo ardua.

A quel punto interviene la rete: è bastato un post sul gruppo Facebook “Sei di Monza se…” spiegando la situazione e chiedendo una casa in affitto che nel giro di poche ore si è compiuto il miracolo. Viene trovato un appartamento adatto alle esigenze della famiglia (a Monza verrà anche la nonna per seguire il fratellino di Edo) e il proprietario della casa si mette una mano sul cuore per andare incontro alle esigenze dei genitori abbassando l’affitto. Ma il costo mensile è ancora troppo alto per la famiglia del piccolo Edo dove a lavorare è soltanto il papà che, adesso, si ritrova anche a dover pagare due affitti (quello della casa dove vivono, e quello dell’appartamento a Monza).

Ma ancora una volta il gruppo Facebook “Sei di Monza se…” compie il miracolo: viene attivata una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare l’affitto. Lorena Giovenzana, amministratrice di “Sei di Monza se…”, precisa che i fondi raccolti non verranno consegnati alla famiglia: ma sarà un notaio a coordinare le modalità di integrazione mensile dell’affitto attraverso una scrittura privata che verrà sottoscritta tra il proprietario, la famiglia di Edo e il gruppo Facebook “Sei di Monza se…”.

Da oggi in diversi negozi di Monza e Brianza ci sono le scatole dove lasciare, in busta chiusa, la propria donazione. Ecco dove sono le cassette di Babbo Natale: distributore di benzina Ip-Matic di Stefano Pellini in via Cavallotti 68, pasticceria Vecchia Monza di via XX Settembre 17, gelateria del Centro sotto i portici della Upim. A Vedano all’ortopedia Villa in via Villa 44, a Vimercate alla concessionaria Fiat Farina di via Cremagnani 54, a Muggiò alla sartoria Spose in via XXV Aprile 35.