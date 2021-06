Grazie sindaco: in città appaiono i manifesti per ringraziare la prima cittadina

I cittadini mettono mano al portafoglio per ringraziare il loro sindaco. È rimasta senza parole Magda Beretta, 32 anni, sindaco di Senago: nei giorni scorsi negli spazi per le affisioni commerciali del suo Comune sono apparsi alcuni manifesti rosa con la scritta “Grazie sindaco Beretta per il tuo continuo impegno, profuso nei confronti dei cittadini di Senago”.

Un manifesto senza firma, che ha riempito di gioia e di curiosità la prima cittadina. “Sono rimasta senza parole – spiega Magda Beretta a MonzaToday -. Non so proprio chi possa essere stato. Sono riuscita a sapere che il manifesto è stato commissionato da un gruppo di cittadini che hanno chiesto espressamente di rimanere anonimi”.

Magda Beretta, in quota Lega e che dirige una coalizione di centro destra, non ha la minima idea di chissà avere deciso di ringraziarla in un modo così plateale. “E soprattutto non conosco il motivo preciso – prosegue -. Il colore rosa mi fa pensare magari al recente Giro d’Italia che è passato anche per la nostra città. Magari il ringraziamento è legato al periodo della pandemia che mi ha ulteriormente unita alla comunità. Ogni giorno telefonavo ai miei concittadini che erano stati contagiati dal virus per accertarmi del loro stato di salute. Magari qualcuno che, in attesa che sciolga le riserve per le prossime elezioni amministrative del 2022, tenta di convincermi alla ricandidatura”.

Il sindaco, molto social, ha immediatamente condiviso questa sorpresa sul suo profilo Facebook ringraziando chi ha voluto lasciarla senza parole con quel gesto eclatante.