Ragazzini fanno esplodere un cestino: la denuncia del sindaco

Il sindaco stava proprio passando nelle vicinanze quando, improvvisamente, ha sentito un boato. La corsa verso il luogo dell'esplosione e nel frattempo la vista di due ragazzini che se la davano a gambe levate.

Probabilmente erano loro che avevano fatto esplodere quel cestino dei rifiuti posizionato nei giardinetti. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di domenica 16 gennaio a Senago, nel milanese. A denunciarlo il sindaco Magda Beretta che con un post sul suo profilo Facebook ha condannato il gesto. "La madre degli imbecilli è sempre incinta - scrive -. Che divertimento far esplodere un cestino pubblico nuovo di pacca pagato con i soldi dei cittadini e molto probabilmente pagato anche dai vostri genitori".

Grazie alle telecamere di videosorveglianza gli autori del gesto potrebbero essere identificati. Nel frattempo il primo cittadino ha già fatto la segnlazione agli uffici competenti. "Non so se riusciranno ad identificarli, anche perché non siamo al Grande Fratello - aggiunge -. Ed è impensabile avere telecamere in ogni angolo della città, ma come già fatto in questi anni potenzieremo sempre più il sistema di videosorveglianza. Ad ogni modo ci sono persone che lavorano con grande fatica ogni giorno per pulire la città e tutti i cittadini pagano per questi servizi, vergognatevi!".

Proprio nei giorni scorsi anche un altro sindaco - Simone Gargiulo, primo cittadino di Desio - aveva denunciato sul suo profilo Facebook un atto di vandalismo contro la cosa pubblica. Il PuntoComune imbrattato con scritte no vax.