Salute Donna Onlus premiata al Senato

L'emozione era tanta quando la presidente del Senato Elisabetta Casellati ha pronunciato il nome di quell'associazione che, nata in Brianza, da 27 anni è in prima linea nella divulgazione della cultura della prevenzione e nell'assistenza a chi sta affrontando il tunnel della malattia.

Grande l'emozione della monzese Anna Mancuso che questa mattina, sabato 13 novembre, ha ricevuto il Premio volontari costruttori di pace. La presidente del Senato Elisabetta Casellati le ha consegnato quel riconoscimento che va all'associazione Salute Donna Onlus che Anna Mancuso aveva fondato proprio a Monza e che oggi conta sezioni in tutta Italia.

"Un premio per le volontarie che non ci sono più"

Il pensiero della presidente, accompagnata in Senato da una delegazione di volontari, è andata prima di tutto a quelle "guerriere" che oggi non hanno potuto gioire con lei. "Sono emozionata e felice - ha scritto sul suo profilo Facebook -. Ma non posso nascondere anche un po' di tristezza. Mancheranno alla cerimonia le volontarie che sono volate in cielo: Licia, Franca, Alberta, Gianna, Mariaelena, Moira, Nancy e Maria Pia".

Il ricordo al padre morto di cancro

Volontarie, ma prima ancora amiche che - spesso troppo giovani e con bambini piccoli ancora da crescere - si sono dovute arrendere alla malattia ma che, nell'associazione, hanno trovato un punto di riferimento per loro e per i loro familiari. Ed è alle volontarie scomparse e a quelle che adesso stanno combattendo contro il cancro che Anna Mancuso ha dedicato il premio. Con un ricordo speciale per suo padre scomparso a soli 59 anni proprio a causa di quello che, un tempo, veniva definito il male incurabile.

L'associazione nata a Monza

L'associazione, nata a Monza, fin da subito si è impegnata per attività per la diagnosi precoce del tumore al seno. Quel cancro che, poco prima della fondazione di Salute Donna Onlus, aveva colpito anche la presidente Mancuso, che era diventata da poco mamma. Un calvario personale, fisico e psicologico che la monzese ha vissuto in prima persona. Da qui la decisione di fondare un'associazione che fosse al fianco del malato e dei suoi familiari. Salute Donna Onlus oggi è presente con sezioni e ambulatori di diagnosi precoce in tutta Italia. Oltre 400 i volontari che operano (tra cui medici, infermieri e psicologi).

Che cosa fa Salute Donna

L'associazione che ha sede a Milano in via Venezian promuove convegni e corsi per sensibilizzare la popolazione ad abbracciare corretti stili di vita, attività di prevenzione e di diagnosi precoce (non solo dei tumori femminili), screening mammografici, corsi di cucina naturale, sostegno psicologico e aiuto nel disbrigo delle pratiche burocratiche per i pazienti oncologici, oltre ad attività di collaborazione con l'Istituto nazionale dei tumori di Milano.