Dopo ben 11 anni, nella giornata di mercoledì 24 aprile è stata emessa dai giudici la sentenza di primo grado relativa al fallimento della Bames, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all’occhiello della Silicon Valley brianzola che invece finito per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori.

Dopo la riunione in Camera di Consiglio del collegio giudicante del processo, è infatti stata emessa la sentenza che ha visto la condanna di sei imputati ritenuti responsabili del crac, secondo quanto chiesto dal pm monzese Alessandro Pepè, e l’assoluzione di uno. Nel dettaglio le condanne formulate dai giudici sono state di 8 anni per il patron Vittorio Romano Bartolini, di 6 anni per il manager Giuseppe Bartolini, di 4 anni e 6 mesi per l'ex presidente di Celestica Luca Luigi Bertazzini, di 4 anni e 6 mesi per il membro del collegio sindacale Riccardo Toscano, e ancora di 4 anni per i colleghi Angelo Sandro Interdonato e di 3 anni e 8 mesi per Salvatore Giugni

Per Oozi Cats ex Ceo di Telit, è stata altresì confermata l’assoluzione come chiesto dal pm.

Risarcimento ai lavoratori

La sentenza ha stabilito anche la concessione di una provvisionale di 5 milioni di euro sul risarcimento dei danni alla curatela del fallimento e 5 mila euro in solido ciascuno per il danno morale ai 63 ex lavoratori della società costituiti come parte civile in questo procedimento.

"Con caparbietà e determinazione in questi lunghi anni dove a ogni udienza ha visto la presenza in presidio degli ex dipendenti per chiedere giustizia è stata ribadita questa responsabilità ritenendo comunque fosse andata gli imputati moralmente responsabili - si legge in una nota dell'ex sindacalista Gianluigi Redaelli a nome suo e del comitato ex dipendenti di Bames e Sem in fallimento (ex Celestica) - Tra gli ex dipendenti del comitato presenti anche ieri all’udienza è stata espressa grande soddisfazione. Questa sentenza, anche se è il primo grado di giudizio, ripaga di tutti gli sforzi che sono stati messi in campo per tenere alta l’attenzione su questa complicata vicenda. Gli ex dipendenti hanno subito sulla propria pelle le scelte di chi ha portato l’azienda al fallimento e che ha causato loro forti disagi economici, danni psicologici e drammi familiari e dopo una lunga attesa, ora non resta che attendere le decisioni che verranno prese dai giudici, rimarcando la necessità di giustizia con la consapevolezza che qualsiasi sentenza non potrà ridare tutto quello che hanno perso".

"Abbiamo avuto giustizia - hanno aggiunto gli ex dipendenti - era una battaglia che andava fatta e siamo orgogliosi di averla fatta".