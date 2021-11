Senza biglietto a bordo, litiga col capotreno: 28enne finisce in carcere

E' salito sul treno senza biglietto e di fronte al capotreno si è rifiutato di fornire le proprie generalità e ha iniziato una accesa discussione che ha portato l'addetto a chiedere l'intervento dei carabinieri. E i militari dell'Arma si sono così ritrovati davanti il 28enne che da giorni stavano cercando perchè destinatario di una ordinanza che lo avrebbe condotto direttamente in carcere.

I fatti

L'episodio è avvenuto domenica mattina quando i carabinieri del Radiomobile di Seregno sono intervenuti in stazione dove un 28enne di origine tunisina che era a bordo del convoglio Milano Porta Garibaldi - Chiasso senza biglietto si rifiutava di fornire le proprie generalità al capotreno. I militari hanno riconosciuto l’uomo, noto pregiudicato della zona, che da qualche giorno stavano cercando poiché destinatario di una ordinanza di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con la misura cautelare della custodia in carcere.

Il provvedimento era stato emesso qualche giorno fa su proposta dei carabinieri della stazione di Giussano perchè in svariate occasioni, il 28enne, pregiudicato per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, nonostante fosse agli arresti domiciliari, si era allontanato dall'abitazione ripetutamente senza motivo. E dal 26 novembre scorso l’uomo era irreperibile e non era stato possibile eseguire l’ordinanza. E a condurre i carabinieri da lui è stata proprio la lite con il capotreno per il biglietto che gli è così costato il carcere.

A giugno il 28enne inoltre era stato arrestato anche per resistenza a pubblcio ufficiale dopo che, attorno alla mezzanotte, mentre era alla guida della propria Golf, in via Leopardi a Giussano, non si era fermato all’alt dei carabinieri e aveva tentato una pericolosissima fuga per le vie del centro cittadino per poi essere fermato e arrestato dai militari. Ora il 28enne si trova in carcere a Monza.