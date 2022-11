Fermato in auto senza patente né assicurazione: "Lasciatemi andare a lavoro". Inseguito e multato

Guidava senza patente, senza assicurazione e con un'auto già sottoposta a sequestro amministrativo. E quando sul suo percorso, a Caponago, venerdì mattina, in via Galilei ha trovato gli agenti della polizia locale, non ha voluto fornire le proprie generalità e nemmeno i documenti. E ha ripreso a guidare, spiegando agli agenti di dover andare a lavoro. Ma poco dopo è stato raggiunto e fermato da una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Vimercate che lo hanno raggiunto ad Agrate Brianza.

Ai militari, attivati in supporto agli agenti del comando del comune brianzolo, il conducente ha fornito i documenti e dagli accertamenti effettuati sono emerse alcune irregolarità relative alla conduzione del veicolo e al mezzo. Per l'uomo, un cinquantenne residente a Roncello, è scattata una sanzione di 1984 euro a cui si è aggiunta una multa di 866 e il ritiro della patente. "L'importanza dei nostri impianti di controllo aiutano tutti" ha commentato la sindaca Monica Buzzini.

I 16 varchi di lettura targhe

A Caponago sono 16 i varchi con le telecamere per la lettura delle targhe dei veicoli in transito. "Si tratta di varchi bidirezionali che consentono di effettuare un monitoraggio puntuale sui veicoli in transito attraverso la lettura delle targhe per verificare eventuali anomalie per mancata assicurazione, revisione o per mezzi segnalati come utilizzati per presunti reati o soggetti segnalati" spiega il comandante della polizia locale di Caponago Gabriele Garberoglio. "Tra le attività che quotidianamente svolgiamo abbiamo deciso di concentrarci soprattutto su alcune tipologie di violazioni del codice della strada che hanno ricadute più gravi in termini economici, sociali e di sicurezza stradale tra cui appunto la circolazione senza assicurazione e senza patente".

124 veicoli sequestrati in un anno

A Caponago nel corso del 2022 sono stati 124, con la vettura di oggi, i veicoli sequestrati dagli agenti della polizia locale nelle consuete attività di controllo del territorio. Un numero da record quello raggiunto nel piccolo comune del Vimercatese che conta poco più di 5mila abitanti. A esprimere soddisfazione per l'attività di presidio e di controllo del territorio del comando è stata anche la sindaca Monica Buzzini, orgogliosa del grande lavoro svolto dagli agenti. "I controlli per la sicurezza stradale sono importanti - ha spiegato -. Controlli dovuti a tutti quelli che stanno alle regole".