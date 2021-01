Clochard aggredito e colpito con un calcio al volto da ambulante al mercato

La vittima si è poi presentata presso gli uffici della Questura per sporgere denuncia. Ora l'ambulante rischia il ritiro della licenza. I fatti sabato mattina in piazza Cambiaghi

Un uomo ferito e colpito con spintonate e un calcio al volto e un ambulante denunciato. Aggressione sabato mattina al mercato a Monza: vittima dell'accaduto è stato un senzatetto che intorno a mezzogiorno del 23 gennaio si è presentato presso gli uffici della Questura per denunciare di essere stato colpito da un uomo.

Secondo quanto ricostruito il clochard sarebbe stato spintonato fino a cadere a terra tra le bancarelle da un ambulante che lo aveva invitato ad allontanarsi e poi lo avrebbe colpito con un calcio al volto, provocandogli una ferita al labbro.

Subito dopo l'accaduto sono state numerose le telefonate arrivate al 112 per segnalare l'aggressione e la vittima è stata soccorsa dal personale medico ma ha rifiutato il trasporto in ospedale per presentarsi poco tempo dopo negli uffici della Questura e denunciare i fatti. Ora l'ambulante - che è stato denunciato - rischia il ritiro della licenza.