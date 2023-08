"Mi chiamo Putin": fermato il senzatetto che aveva dichiarato oltre 200 identità

Nella banca data risultava aver fornito alle forze dell’ordine – sia in Italia sia all’estero - circa 200 identità diverse tra cui anche quella di Vladimir Putin. Ad oggi non si sa chi sia e dove sia nato quell’uomo che stazionava a Monza sotto i portici di piazza Cambiaghi dove da tempo i residenti denunciano la presenza di spacciatori e di senzatetto che bivaccano durante la giornata.

A fermarlo martedì 1 agosto gli agenti della Volante della questura di Monza. L’uomo era sdraiato su un materissino. I poliziotti si sono avvicinati per accertarsi sulle sue condizioni di salute. Quando si sono resi conto che stava bene gli hanno chiesto le generalità, ma a quel punto l’uomo li ha guardati in silenzio. L’uomo, che non aveva documenti, è stato accompagnato in questura per l’identificazione e per rintracciare eventuali parenti che potessero prendersi cura di lui. A quel punto la sorpresa: tramite i rilievi fotografici e i dattiloscopici, risultava che quell’uomo era stato più volte identificato ma non si sapeva con esattezza chi fosse perché aveva fornito circa 200 identità diverse.

L’uomo era stato fermato sia in Italia sia all’estero: agli agenti aveva dichiarato nomi, nazionalità e date di nascita diverse. Era stato fermato per danneggiamento, resistenza a pubblico ufficiale in occasione dell’intervento delle forze di polizia per aver sferrato un pugno ad un passante; violazione del provvedimento di via obbligatorio emesso dal questore di Pescara. Aveva dichiarato più volte di essere apolide, ora cittadino tedesco, ora austriaco, ora cittadino dei Paesi Bassi e del Regno Unito. Al termine degli accertamenti le generalità dell’uomo sono state inserite e segnalate anche al Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia per tentare di risalire alle esatte generalità dell’uomo ed è stato disposto l’allontanamento dal territorio nazionale con le generalità di sconosciuto.