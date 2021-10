Donna rapita dopo il lavoro e sequestrata in auto dall'ex (con cui era stata un mese)

La settimana scorsa aveva cercato di introdursi a casa sua per convincerla a tornare insieme. Mercoledì, in una escalation di follia, l'ha rapita all'uscita dal lavoro e l'ha, letteralmente, sequestrata. Un uomo di 32 anni, un cittadino italiano con precedenti per maltrattamenti su altre donne, è stato arrestato con le accuse di sequestro di persona e atti persecutori dopo aver "preso in ostaggio" per 4 ore la sua ex, una 38enne con cui è stato fidanzato per poco più di un mese tra agosto e settembre.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il blitz dell'uomo è scattato verso le 17.30 fuori dal centro commerciale Galleria Borromea di Peschiera, dove lavora la vittima. Il 32enne, a bordo di una Ford Focus, ha sbarrato la strada alla Panda della donna, l'ha costretta a spostarsi sui sedili posteriori - dopo averla minacciata con una chiave svita bulloni - e si è messo alla guida lasciando lì la sua macchina, aperta.

I militari, allertati dai numerosi testimoni, hanno cercato di rintracciare il cellulare della donna - che però risultava spento - e hanno poi concentrato la loro attenzione sul Gps montato sull'auto della 38enne. Il segnale ha portato i carabinieri fino a Calcio, in provincia di Bergamo, ma il 32enne è poi tornato indietro verso il nord Milano. La sua corsa è finita alle 21.15 in viale Fulvio Testi a Cinisello: quando l'auto dell'Arma lo ha agganciato, si è fermato e non ha opposto resistenza.

Per lui sono quindi scattate le manette e si sono aperte le porte del carcere di Monza, mentre la donna fortunatamente non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. È stata lei stessa a raccontare che il 29 settembre aveva già presentato denuncia contro l'uomo, che la sera prima aveva provato a entrare in casa sua.

