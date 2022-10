Soldi dalle casse di Forza Italia: sequestrati 350mila euro a Paolo Romani

Sequestrati quasi 350mila euro a Paolo Romani, ex assessore all'Urbanistica del comune di Monza, senatore di 'Cambiamo!', accusato di avere sottratto la cifra dalle casse di Forza Italia quando ne era capogruppo a Palazzo Madama. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso il 6 ottobre dalla procura di Monza, che ha delegato il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza di Milano per l'esecuzione. La cifra sequestrata è di 344.348,31 euro. Il sequestro ha interessato somme giacenti su conti correnti in due istituti di credito e su un immobile intestato a Romani, a Cusano Milanino, nel milanese.

Romani è indagato dalla procura di Monza. Risponde di peculato. Secondo l'accusa, avrebbe 'prelevato' 350mila euro dal conto corrente del suo vecchio partito, Forza Italia, in parte con la collaborazione dell'imprenditore Domenico Pedico, a cui avrebbe girato assegni per parte della cifra contestata.

Il giro di assegni

In sintesi, Romani, in qualità di capogruppo del Pdl e poi di Forza Italia in Senato, aveva accesso al conto corrente del gruppo parlamentare, alimentato con il finanziamento pubblico ai partiti. Dal 2015 al 2017 si sarebbe direttamente appropriato di 83mila euro effettuando bonifici diretti sul suo conto corrente, acceso presso una filiale bancaria di Cinisello Balsamo (Milano). Inoltre, dal 2016 al 2018 avrebbe emesso assegni per 15mila euro a Pedico e per 165.500 euro alla Cartongraf, l'azienda di cui Pedico era titolare, che l'imprenditore incassava e poi "restituiva" quasi integralmente allo stesso Romani, sempre tramite assegni. Infine, dal 2015 al 2018, avrebbe emesso altri assegni, per circa 95.300 euro, a "molteplici soggetti" sempre con assegni emessi "in relazione ad interessi personali".