Prodotti pericolosi e vestiti contraffatti: i sequestri della finanza nei negozi in Brianza

Tre quintali di fuochi d’artificio, bengala e fontane danzanti sequestrati perché stoccati in un magazzino di un emporio a Brugherio con omissioni in materia di misure di sicurezza previste per la custodia dell’ingente quantitativo di materiale pirotecnico e privi di impianti di estinzione fiamme e con uscite di sicurezza non a norma. E poi sigilli ad altri 100mila prodotti pericolosi o contraffatti, tra cui giocattoli e addobbi natalizi. Ma non solo. Non si esauriscono qui numeri dell’operazione “Natale e Capodanno sicuro” della guardia di finanza del comando provinciale di Monza e Brianza che ha messo a segno un maxi sequestro di circa cinque quintali di artifici pirotecnici e 100mila prodotti pericolosi o contraffatti, tra cui giocattoli e addobbi natalizi.

Oltre al controllo effettuato nel magazzino di Brugherio le fiamme gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno effettuato controlli e sequestri anche in Brianza. Sempre a Monza, i finanzieri hanno trovato e sequestrato in un box di un complesso condominiale in periferia, 1,5 quintali di articoli pirotecnici rinvenuti dopo un controllo di polizia nei confronti di un 44enne residente in città, denunciato per illecita detenzione di materiale esplodente. In un negozio di Cesano Maderno sono stati sottoposti a sequestro amministrativo per violazioni al Codice del Consumo (in quanto privi di informazioni merceologiche, indicazioni e istruzioni d’uso in lingua italiana), circa 4.000 prodotti (lampade di emergenza a led per uso domestico, accessori di abbigliamento, compact disc masterizzabili, articoli da cucina, vetrofanie natalizie), con conseguente segnalazione dei commercianti alla Camera di Commercio.

Sequestri sono stati effettuati anche al mercato settimanale di Monza e nelle adiacenze di un centro commerciale di Verano Brianza dove i finanzieri hanno sottoposto a sequestro centinaia di capi d’abbigliamento contraffatti (tute, maglie e berretti recanti i marchi di note griffe della moda, quali Calvin Klein, Ralph Lauren, e club calcistici, tra cui A.C. Milan, FC Internazionale Milano e Juventus FC, oltre a giubbotti e calzature riproducenti falsamente i brand Colmar, Louis Vuitton, Blauer, Jordan). Tre le persone responsabili alla Procura della Repubblica di Monza per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.