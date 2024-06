Maxi sequestro della finanza: i negozi che vendevano giochi e articoli "non sicuri" a Monza e in Brianza

Giochi senza indicazioni contenenti i requisiti essenziali di sicurezza e prodotti, tra articoli di bigiotteria, utensili per la casa e accessori per animali, non conformi alla normativa a tutela del consumatore. Poi ancora abbigliamento di marca contraffatto venduto alle bancarelle del mercato e accessori e pezzi di ricambio per moto senza indicazioni. Maxi sequestro della guardia di finanza del comando provinciale di Monza in Brianza.

Tre gli esercizi commerciali finiti nel mirino dei controlli delle fiamme gialle, insieme a un banco del mercato del capoluogo brianzolo, nell'ambito delle attività di contrasto alla contraffazione.

Maxi sequestro in tre negozi e al mercato

Sono 188mila gli articoli sequestrati complessivamente. I finanzieri hanno effettuato alcuni accertamenti all'interno di due negozi a Monza e Muggiò, trovando nei magazzini oltre "74.000 giocattoli privi delle avvertenze e delle indicazioni circa i requisiti essenziali di sicurezza prescritti e circa 108.000 prodotti (per la casa, per la cura della persona e degli animali, bigiotteria) non conformi alla normativa a tutela del consumatore". Oltre al sequestro della merce, i legali rappresentanti dell’impresa sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano-Monza-Lodi per l’applicazione di sanzioni amministrative. E le multe sono salate. Negli stessi magazzini sono stati trovati anche 5.000 utensili da cucina reclamizzati come prodotti di origine italiana (con l’inequivocabile bandiera tricolore) nonostante fossero realizzati in Turchia, e deferito l’imprenditore alla Procura della Repubblica di Monza per il reato di frode in commercio.

I controlli si sono estesi anche al mercato settimanale di Monza dove i finanzieri hanno sequestrato oltre mille capi d’abbigliamento contraffatti tra felpe, maglie, pantaloni e berretti con marchio falso di note griffe della moda tra cui Adidas, Nike e Jordan. Per il responsabile è scattata una denuncia per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e ricettazione.

A finire nei guai è stato anche il titolare di un negozio di Giussano dove sono stati sequestrati per violazione al Codice del Consumo (in quanto privi del contenuto minimo delle informazioni destinate ai consumatori e delle modalità di indicazione delle stesse), diverse centinaia di accessori e pezzi di ricambio per moto (indicatori di direzione, faretti led, specchietti retrovisori, blocca-disco, porta targa). Il commerciante è stato segnalato alla Camera di Commercio.

"Il contrasto agli illeciti in materia di produzione e commercio di merci contraffatte ovvero non conformi alla normativa sulla sicurezza nonché di quelli lesivi del made in Italy, rappresenta una delle priorità della Guardia di Finanza, particolarmente attiva nella tutela del mercato dei beni e dei servizi, al fine di garantire una protezione efficace dei consumatori, soprattutto se in tenera età, e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza" specificano dal comando provinciale della guardia di finanza di Monza e Brianza.