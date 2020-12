Dalla Panda carica di borsoni spunta la droga: la polizia sequestra 80 chili di marijuana

Tre borsoni così pieni di droga da non riuscire nemmeno a essere stipati nel bagagliaio. E così per trasportare la sostanza stupefacente un 36enne di origini calabresi, finito in manette nella serata di mercoledì 2 dicembre, si è ritrovato ad abbassare i sedili. Ma la droga trovata nel veicolo, 25 chili di marijuana, era solo una minima parte di quella che il 36enne nascondeva.

Il sequestro, 80 chili, uno dei più grandi per quantitativo intercettato degli ultimi anni dalla polizia di Stato a Monza e provincia, è avvenuto nella serata del 2 dicembre quando i poliziotti brianzoli hanno individuato il 36enne che avrebbe dovuto trasportare a bordo di una Fiat Panda diversi carichi di marijuana da un capannone. Dopo un appostamento iniziato nel pomeriggio di mercoledì, nella zona di Limbiate, a ridosso del Parco delle Groane, gli agenti hanno notato l'uomo avvicinarsi.

Il 36enne che risulta avere diversi precedenti per furto, per possesso di armi e nel cui passato figura anche un arresto per tentato omicidio quando ancora era minorenne è stato bloccato e arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La perquisizione poi è proseguita a casa dell'uomo a nemmeno un chilometro di distanza dal capannone dove sono stati sequestrati altri 55 chili di marijuana nascosti nel garage dell’abitazione, anche questi occultati all'interno di due grandi borsoni. La droga - che secondo quanto ricostruito dagli inquirenti era destinata alle piazze di spaccio di Monza e Brianza - una volta venduta al dettaglio avrebbe fruttato 400mila euro.