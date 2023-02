Sgomberato e sequestrato il grande campo agricolo dove sorgevano case abusive

Sulla grande area agricola c'erano anche case mobili impiantate in modo permanente e attrezzate con collegamenti con fosse biologiche e impianti elettrici. Il tutto non in regola. Anche gli impianti di riscaldamento non risultavano a norma. Così che venerdì 2 febbraio gli agenti della polizia provinciale di Monza e Brianza, e gli agenti della polizia locale di Monza e di Agrate (una trentina in tutto), su delega della Procura della Repubblica hanno sgomberato l'area.

Un'area di circa 10mila mq tra i comuni di Monza e Agrate Brianza dove da tempo si erano stabiliti alcuni nuclei familiari di origine italiana. L'area - come riferiscono dalla provincia di Monza e Brianza - è stata sottoposta a sequestro in via preventiva (ai sensi dell’articolo 321 c.p.p). insieme a un terreno limitrofo utilizzato come discarica. Al momento dello sgombero, oltre agli agenti, erano presenti anche i responsabili dei servizi sociali e degli uffici tecnici di Monza e Agrate. Una ventina le persone che si trovano in quel momento sul posto, tra cui anche alcuni bambini. Dai controlli è emerso che gli adulti erano già noti alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, e nove di loro sono stati denunciati per gestione illecita di rifiuti più o meno pericolosi, per occupazione abusiva e invasione di edifici, e per la realizzazione di costruzioni abusive. I servizi sociali hanno provveduto ad accertarsi che i minori, insieme alle famiglie, abbandonassero l’area e si recassero in destinazioni salubri, sicure e idonee alla permanenza di bambini, mentre gli uffici tecnici delle rispettive amministrazioni comunali hanno accertato tutte le irregolarità ed i reati in campo edilizio.

Durante i controlli gli agenti hanno scoperto che era stata creata una sorta di discarica abusiva dove venivano abbandonati e smaltiti in modo non corretto materiali pericolosi (elettrodomestici, oggetti in metallo e in rame). Pare inoltre che fosse stata messa in piedi una sorta di attività commerciale di autoveicoli usati, anche in questo caso abusiva.