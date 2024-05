Maxi operazione della polizia di Stato: sequestrate 3 aree e denunce per reati ambientali

Maxi operazione della polizia di Stato per contrastare lo stoccaggio e il traffico illecito dei rifiuti. Una maxi operazione a livello nazionale che ha portato a sequestri anche a Monza e in Brianza. La polizia di Stato ha collaborato con Arpa Lombardia e con la polizia Provinciale di Monza e della Brianza.

L’operazione ha portato al sequestro penale preventivo di 2 aree a Monza. La prima di circa 500 mq recintata, adibita allo smaltimento di rifiuti. I proprietari, due cittadini stranieri, sono stati indagati per reati ambientali. La seconda area messa sotto sequestro è ampia oltre 2.500 mq e si trova all’interno di una ditta già operativa nel settore della gestione e smaltimento di rifiuti anche industriali. I rappresentanti della società titolare dell’area sono stati indagati per reati ambientali. L’operazione si è poi portata anche in provincia dove, secondo quanto riferito dalle questura di Monza, è stata controllata una ditta operativa nel commercio dei rottami. Un controllo su un’area ampia oltre 7.500 mq dove gli agenti hanno constatato al titolare diverse violazioni sempre in materia ambientale.

L’attività di controllo è stata preceduta da una propedeutica attività informativa, sempre in collaborazione con Arpa Lombardia e gli agenti della polizia provinciale. Sono state analizzate le foto satellitari e le riprese aeree effettuate con l’uso di droni su ditte che maggiormente presentavano elementi di criticità ambientale.