In un pomeriggio sequestrate 3 auto senza assicurazione

In poche ore gli agenti della polizia locale di Brugherio hanno 'pizzicato' tre automobilisti che guidavano senza assicurazione. Per loro è scattato il sequestro del mezzo.

È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 gennaio, a Brugherio. Verso le 14.30 i vigili in via San Maurizio al Lambro hanno fermato un'auto guidata da un uomo di 58 anni residente a Cassina de Pecchi. Dai controlli gli agenti hanno scoperto che l'auto era priva di copertura assicurativa. Un'ora dopo in via Andreani stessa scena: l'automobilista, un uomo di 56 anni residente a Brugherio, non era in regola con l'assicurazione. Infine alle 18.40 gli agenti brugheresi hanno fermato un altro automobilista, residente a Monza, che viaggiava senza copertura assicurativa. A quest'ultimo è stata applicata anche revoca della patente di guida per circolazione con patente sospesa per omessa presentazione a visita di revisione della stessa .