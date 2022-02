Guida auto senza assicurazione e senza patente: multe per 6.500 euro

Al volante di un'auto senza assicurazione, senza revisione e senza nemmeno la patente. Dovrà pagare multe per 6.500 euro un ragazzo di 31 anni di origini albanesi, residente a Brugherio, che mercoledì in serata è stato sorpreso dagli agenti della polizia locale durante un controllo stradale mentre era alla guida non in regola.

Il giovane è stato fermato a bordo di una Alfa Romeo 159 lungo viale Lombardia all'altezza di largo Donatori del Sangue: dai controlli risultava circolare senza assicurazione, revisione e con patente sospesa. Il veicolo è stato sequestrato e anche posto sotto fermo per tre mesi e per il 31enne sono scattate multe per 6.500 euro. A notificare la sospensione della patente al ragazzo nel corso del 2021 erano stati sempre gli agenti della polizia locale di Brugherio ma nonostante il provvedimento il 31enne si era messo al volante lo stesso.

Nei giorni scorsi sempre in città il personale del comando di via Quarto aveva inseguito e fermato un ragazzo alla guida di un motorino senza patente e assicurazione che al semaforo rosso, davanti a una pattuglia, era passato con il rosso.