Bici elettriche importate dalla Cina, maxi frode da 10 milioni di euro

Una presunta froda da quasi dieci milioni di euro scoperta dalla guardia di finanza di Monza.

Su richiesta della Procura europea (EPPO) di Milano (Italia), le fiamme gialle monzesi hanno eseguito un provvedimento di sequestro nei confronti di una società sospettata di un'importante frode doganale in materia di importazione di biciclette elettriche (e-bike) dalla Cina, con un danno stimato di oltre 9,8 milioni di euro.

L'indagine

L'indagine di EPPO è stata avviata dopo una segnalazione della guardia di Finanza di Monza che ha evidenziato - come spiegano in una nota dalla procura indipendente dell'Unione Europea che ha il compito di indagare, perseguire e giudicare i reati contro gli interessi finanziari dell'UE - "la possibile sussistenza di violazioni doganali da parte di un'azienda italiana a partire dal 2019". Secondo le indagini fiscali condotte dai militari delle fiamme gialle, i dirigenti dell'azienda avrebbero iniziato a importare singole componenti di biciclette elettriche a causa del nuovo regolamento antidumping dell'UE del 2019.

"L'azienda avrebbe importato nell'UE biciclette elettriche complete di origine cinese, ma in forma non assemblata (in parti) e in spedizioni separate". In questo modo l'azienda avrebbe evaso, tra il 2019 e il 2022, il pagamento di dazi antidumping e doganali e dell'IVA per oltre 9,8 milioni di euro. Il 20 ottobre 2023, l'ufficio EPPO di Milano ha presentato una richiesta di sequestro di 5.039.260,08 euro nei confronti della società indagata. Questa cifra corrisponde all'importo dei dazi doganali e dell'IVA che si ritiene non siano stati pagati dal 30 luglio 2020, data in cui la responsabilità delle società per tali reati è stata introdotta nella legislazione italiana. L'8 luglio 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha accolto la richiesta ed emesso un provvedimento di sequestro attualmente in fase di esecuzione.