Quella casetta abusiva con vista sulla Valassina arredata e con la stufa: il sequestro in Brianza

Una costruzione abusiva fatta di pannelli di legno e ampia circa 50 metriquadrati. Con all’interno tutto l’arredo necessario e anche una stufa, alimentata a legna e molto pericolosa perchè e rischio incendio. Proprio a ridosso della strada statale 36.

Questa la scoperta che nei giorni scorsi hanno fatto gli agenti della polizia provinciale che lunedì, insieme al personale della polizia locale di Desio, hanno sequestrato una capanna abusiva.

A individuare quella costruzione anomala è stato il monitoraggio effettuato sul territorio attraverso le rilevazioni fotografiche satellitari nell’ambito del progetto Savager che ha l’obiettivo di individuare discariche abusive, costruzioni illecite e altri tipi di abusi ambientali. Un soggetto è stato denunciato penalmente per violazione della normativa in materia edilizia. L’ufficio competente del Comune di Desio emetterà inoltre ordinanza per l’abbattimento della struttura abusiva, in quanto priva di qualsiasi titolo edificatorio e pericolo per la sicurezza.