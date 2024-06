Lastre di eternit, macerie e rifiuti, sequestrato un mega deposito abusivo a Monza

Una grande discarica a cielo aperto, con montagne di rifiuti. Lastre di eternit - in parte imbustate, macerie, legno, ferro, guaine bituminose e scarti di demolizione vari. Il tutto ammassato a cielo aperto, a pochi passi dal centro di Monza.

E' stato un controllo della polizia locale a far scattare i sigilli per l'area, durante un giro di perlustrazione sulle strade della città. Gli agenti del nucleo specializzato in materia urbanistico-edilizia e ambientale hanno notato un cancello aperto, in un'area di ampia metratura, con un grande ammassamento di macerie e rifiuti di varia tipologia. All'interno è stato scoperto un deposito incontrollato di rifiuti, per un totale di circa 200 m³, provenienti da attività di demolizione e costruzione privi di ogni elemento isolante. Oltre alle macerie nell'area è stata accertata la presenza di materiale isolante di lana di vetro e roccia, in parte contenuto in big bag e in parte depositato a terra senza copertura, guaine bituminose fuori uso, legno, ferro, rifiuti indifferenziati e lastre di eternit, in parte imbustate, appoggiate su bancali e residui da combustione di rifiuti, al momento ignoti.

E' scattato il sequestro e una denuncia per il titolare che ora dovrà rispondere del reato di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e non pericolosi ed è accusato di aver appiccato fuoco a rifiuti derivanti da attività d'impresa.