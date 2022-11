Controlli nel parchetto della droga: denunciato un 30enne

A Monza continuano i controlli nei luoghi sensibili della città, soprattutto quelli dove i cittadini denunciano la presenza di spacciatori. Proprio come successo nella serata di martedì 8 novembre quando gli agenti della questura di Monza sono intervenuti nei giardinetti degli Artigianelli. Nel parchetto pubblico a pochi passi dal centro hanno notato un uomo che, con fare sospetto, consegnava a un'altra persona alcuni involucri bianchi.

L'uomo, alla vista delle divise, cercava di allontanarsi in sella alla sua bicicletta verso via Cavallotti, mentre l'altro fuggiva nella direzione opposta. I poliziotti hanno inseguito il ciclista bloccato dopo pochi metri. L'uomo nel frattempo aveva gettato per terra gli involucri subito recuperati dagli agenti della questura brianzola. L'uomo è stato identificato e perquisito: era un 30enne originario delle Nigeria, e aveva nella tasca del giubbotto 4,11 grammi di hashish.

L'uomo è stato poi accompagnato in questura dove i poliziotti del Gabinetto provinciale della polizia scientifica hanno effettuato l’esame preliminare “narcotest”, sulla sostanza di colore bianco suddivisa in due involucri termosaldati: si trattava di cocaina, per un peso totale di 0.95 grammi.

Sussistendo la flagranza di reato di illecita detenzione di droga (cocaina e hashish) finalizzata allo spaccio il 30enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel contempo, il questore Marco Odorisio ha immediatamente attivato l’ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti necessari a verificarne la permanenza sul territorio italiano.