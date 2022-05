False fatture per oltre 2 milioni di euro: sequestrate ville e conti a due imprenditori

Un presunto giro di false fatture per operazioni inesistenti da oltre due milioni e mezzo di euro e tre imprese brianzole coinvolte ora da un’indagine della guardia di finanza di Monza, coordinata dalla procura del capoluogo brianzolo. Nel mirino dei finanzieri è finita una società di Brugherio che commercializza solventi e vernici. All’attività i militari delle fiamme gialle sono giunti in seguito ad alcuni accertamenti effettuati nell’ambito di un’altra indagine per bancarotta fraudolenta nell'ambito di un procedimento diverso durante il quale sono emersi rapporti economici con l'azienda brugherese.

Le indagini

Le indagini, portate avanti anche attraverso analisi finanziarie, forensi e l’approfondimento di segnalazioni per operazioni sospette ai fini antiriciclaggio, ha consentito di individuare due società “cartiere” con sede a Brugherio e a Giussano inadempienti agli obblighi fiscali ed artefici di un giro di emissione di false fatture per oltre 2,5 milioni di euro utilizzate dall’impresa brugherese per ottenere, in quattro anni, un illecito risparmio d’imposta per circa un milione di euro.

Ora per conti correnti, ville, appartamenti e immobili dei due amministratori delle società coinvolte dall’indagine - residenti in Brianza e a Milano - è scattato un sequestro preventivo del valore di circa un milione di euro, emesso dal gip presso il Tribunale del capoluogo. I due imprenditori risultano ora indagati per una presunta frode fiscale. I beni sequestrati e le ville si trovano nelle province di Torino, Bergamo e La Spezia.